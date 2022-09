Honda wprowadzi elektryczne motocykle i zredukuje ślad węglowy

Honda będzie zupełnie neutralna pod względem emisji CO2 po 2040 r. To największe wyzwanie, jakie narzucili sobie Japończycy. Drugim jest kompletna modyfikacja oferowanej palety jednośladów. Firma do 2025 r. do swojej globalnej oferty ma wprowadzić przynajmniej 10 modeli elektrycznych motocykli. Jak szacuje koncern, w już w 2026 r. znajdą one milion nabywców, co będzie odpowiadało 5 proc. wszystkich sprzedanych maszyn. W 2030 r. sprzedaż takich modeli ma już jednak wynosić 3,5 mln i mają one stanowić 15 proc. całego wolumenu sprzedaży.