Honda z nowymi kolorami. Dostaną je cztery najpopularniejsze w Europie modele

Najważniejsze europejskie modele Hondy - X-ADV, NC750X, Forza 750 i NT1100 – otrzymały na rok 2023 nowy wygląd. Honda X-ADV to interesujące połączenie powierzchowności skutera ze zdolnościami do poruszania się poza asfaltowymi drogami. Teraz model ten będzie występował również w sportowej edycji Shasta White z efektownym, dużym logo producenta. W 2021 r. X-ADV był drugim pod względem popularności motocyklem Hondy z silnikiem o pojemności powyżej 350 cm sześciennych. Jak do tej pory model będzie występował w kolorach Mat Ballistic Black Metallic, Mat Iridium Gray Metallic oraz Pearl Deep Mud Gray. Niezależnie od barwy model wyróżnia się czarnymi rozetami tarcz hamulcowych oraz innymi dodatkami w tym kolorze.