Włoskie motocykle hitem sprzedaży. Ducati pobiło rekord

Łącznie przez pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. Ducati sprzedało 49 693 motocykli, co już jest większą liczbą niż wynik z całego 2020 r. (48 042 sztuk). Największe rynki dla marki z Bolonii to niezmiennie Włochy, USA i Niemcy. Jak mówi Francesco Milicia, wiceprezes Ducati do spraw sprzedaży, firma zanotowała wzrosty na wszystkich swoich najważniejszych rynkach. Co więcej dobre wyniki dotyczą nie tylko motocykli, ale też akcesoriów czy ubrań.