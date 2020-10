We wrześniu 2020 r. zarejestrowano ponad 3 tys. nowych jednośladów

W marcu i kwietniu sprzedaż jednośladów była niewielka, a przyczyną tego był lockdown spowodowany pandemią koronawirusa. Jedna widać, że w ostatnich miesiącach część osób, która i tak chciała kupić jednoślady, wreszcie to robi, a zatem sprzedaż jest większa niż w tym czasie rok temu. Jednak mimo to w ujęciu rocznym nadal nie jest najlepiej. Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r, zarejestrowano 30 281 jednośladów , czyli o 10,2 proc. mniej niż w tym samym czasie 2019 r.

Wyraźnie widać, że sprzedaż napędzają motocykle, a nie motorowery. Tych pierwszych zarejestrowano we wrześniu 1528, czyli o 24,8 proc. (304 szt.) więcej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. Łącznie od początku 2020 r. na polskich drogach pojawiło się 17 041 nowych motocykli i jest to wzrost o 1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Jednak dla motorowerów statystyki te wyglądają mniej korzystnie– ich od stycznia do września 2020 r. przybyło 13 240, co jest wynikiem aż o 21,5 proc. gorszym niż rok wcześniej.