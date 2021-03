W Polsce się sprawdza, a Hiszpanie chcą zmienić prawo dla motocykli 125 cm3

Jazda motocyklami z silnikami o pojemności do 125 cm3 i mocy do 15 KM wymaga prawa jazdy kategorii A1 (lub wyższej) albo posiadania uprawnień kategorii B od przynajmniej 3 lat – tak jest w Polsce, ale też w Hiszpanii. W tym drugim przypadku może się to niedługo zmienić. Powodem podawanym przez władze jest duży wzrost wypadków z udziałem motocyklistów. Już w 2019 r. aż 27 proc. ofiar śmiertelnych stanowiły osoby na jednośladach, mimo że takie pojazdy w Hiszpanii to zaledwie 20 proc. wszystkich. Pytanie tylko, czy faktycznie kierowcy "125-tek" są tu problemem? Polskie statystyki pokazują, że jest inaczej i przepisy się sprawdzają.