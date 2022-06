Voge uruchamia jazdy testowe w Polsce. Sprawdź tanie motocykle dla każdego

Voge to marka, która należy do doświadczonej w produkcji motocykli firmy Loncin współpracującej z takimi europejskimi producentami jak BMW czy MV Agusta. Z jednej strony oferuje ona typowe dla Azji motocykle klas 300 i 500, a z drugiej powstała, aby dopasować się do wymagań europejskich klientów. Mamy więc niezłą jakość i wpadającą w oko stylistykę, a z drugiej ceny niższe niż u firm z Europy czy Japonii.