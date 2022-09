Test: Peugeot Metropolis 400 – skuter jak samochód

To jest wygodne, ale tak naprawdę to tylko dodatek do tego, co tak naprawdę jest najmocniejszą stroną trójkołowców. A jest to ich stabilność. Pokonując zakręty mamy dwa razy lepszą przyczepność z przodu, co dodaje pewności podczas jazdy. Jeszcze lepiej jest podczas hamowania – w przypadku Peugeota Metropolisa można wciskać hamulec do oporu nie tylko w dużo mniejszym stopniu ryzykując zablokowanie przednich kół, ale przede wszystkim zachowując idealną stabilność. Choć maksiskuter nie wydaje się pojazdem do dynamicznej jazdy, w wersji trójkołowej wręcz do tego zachęca, a jest to dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze niż w przypadku klasycznego skutera.