Test: BMW R 12 nineT - przeszłość i przyszłość

Po 10 latach na scenę wjechało BMW R 12, w tym w wersji nineT (do nazw jeszcze wrócę, bo tu też się trochę zmieniło). Do testu do mnie trafiła właśnie ta mocniejsza, topowa odmiana, wyposażona dodatkowo w klasyczną owiewkę, która jeszcze podkręca klimat retro. Widoczny na zdjęciach egzemplarz nie miał za to osłony miejsca dla pasażera, która może nadać R 12 nawet bardziej sportowego charakteru, ale warto pamiętać, że oba te elementy to dodatki, których standardowo nie ma.