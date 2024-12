BMW R 12 S - piękny hołd

"Eska" to odmiana, która składa hołd BMW R 90 S, sportowej maszynie z lat 70., która dzięki mocy 67 KM (dziś może nie robi to wrażenia, ale pół wieku temu to było coś) osiągała 200 km/h. Model ten brał udział w wyścigach, gdzie (podobnie jak na drogach) jego firmowym kolorem było Daytona Orange, do którego nawiązuje lakier R 12 S.