Suzuki GSX-S1000 w wersji Yoshimura SERT. Gratka dla francuskich fanów marki

Aby uczcić tak pewnie zdobyty tytuł mistrza świata francuski oddział Suzuki przygotował specjalny motocykl. Nie jest to jednak sportowe GSX-R1000, a nowy topowy naked japońskiej marki GSX-S1000. Otrzymał on barwy zespołu Yoshimura SERT, które prezentują się na nim naprawdę nieźle i zaskakująco dobrze pasują do nowocześnie (nieco szalenie) zaprojektowanego nakeda.