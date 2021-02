Super Soco TC Wanderer w najnowszej zapowiedzi. Elektryk w stylu retro

Vmoto Soco presents: TC "Wanderer"

Na wideo zapowiadającym nowy model widać, że otrzyma on stylistykę retro inspirowaną cafe racerami czy nawet bardziej scramblerami. Sugerują to opony, które poradzą sobie też na szutrowej nawierzchni, ale jeszcze bardziej nazwa (wanderer to po angielsku wędrowiec). Oczywiście jest to nowoczesny motocykl więc przednie okrągłe światło jest LED-owe, ale przy tym przywodzi na myśl klasyczne jednoślady. Do tego na krótkiej prezentacji widać siedzisko w starym stylu i okrągły zegar.