Super Soco TC Max liderem. To najpopularniejszy motocykl elektryczny w Polsce

Super Soco ma w swojej ofercie głównie jednoślady będące odpowiednikami spalinowych modeli z silnikami 50 cm3, czyli motorowery. Jednak jest też model TC Max, który ma moc 5 kW, czyli 6,8 KM . To oznacza, że należy go postawić obok spalinowych motocykli 125 cm3 i wymaga ona od kierującego prawa jazdy kategorii A1 lub kategorii B od przynajmniej trzech lat. Jego maksymalna prędkość wynosi 95 km/h, a zasięg na jednym ładowaniu - do 110 km.

Nie powinno zatem dziwić, że z powodu takich parametrów, a zatem z jednej strony dostępności dla kierowców samochodów, a z drugiej stosunkowo niskiej ceny, Super Soco TC Max pokonał na rynku motocykli elektrycznych bardziej uznane marki. W końcu Harley-Davidson LiveWire to zupełnie inna półka – zarówno jeśli chodzi o osiągi, jako i cenę blisko 150 tys. zł. Podobnie sytuacja wygląda z elektrycznym skuterem BMW C evolution kosztującym niemal 70 tys. zł. Przy nich Super Soco TC Max za 20 900 zł jest po prostu dużo bardziej przystępnym modelem.

Na 40 155 nowych jednośladów zarejestrowanych w Polsce w 2020 r. (wzrost o 4,9 proc. w stosunku do 2019 r.) 2833 to egzemplarze elektryczne. Zatem nadal jest to niewielka, ale też szybko rosnąca część rynku. Mocno przyczynia się do tego popularność takiego napędu we flotach wypożyczalni na minuty (sharingowych). W przypadku elektrycznych motorowerów Super Soco 60 proc. kupiły właśnie wypożyczalnie.