BMW C evolution – cena, informacje, dane techniczne

Skuter C evolution to pierwszy krok BMW Motorrad w kierunku elektromobilności. Jest to miejski model o bardzo dobrym przyspieszeniu, który bardzo dobrze prezentuje zalety napędu elektrycznego. Jedynym problemem tego skutera jest jego cena.

BMW już niedługo będzie miało w ofercie kilka elektrycznych jednośladów, ale pierwszym modelem, który jest w sprzedaży już od 2014 r., jest skuter C evolution. Powstał on przede wszystkim jako zapowiedź możliwości i przyszłej ścieżki niemieckiego producenta, ale od lat jest też po prostu ciekawą propozycją do miasta.

Jest to sporych rozmiarów skuter (ma 2190 mm długości, 947 mm szerokości i 1255 mm wysokości), który z powodu dużych akumulatorów waży aż 275 kg. Jednak ciężar ten wydaje się znikać po odkręceniu manetki gazu. Elektryczny silnik BMW C evolution generuje maksymalną moc chwilową równą 48 KM i stałą 26 KM i oferuje ogromny wręcz jak na taką maszynę moment obrotowy wynoszący 72 Nm. W efekcie rozpędzenie się do 50 km/h zajmuje 2,8 s. 100 km/h na liczniku pojawia się po 6,8 s od startu, a ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna wynosi 129 km/h. Dodatkowo oferowana jest wersja o mocy 15 KM (odpowiednik spalinowych modeli z silnikami 125 cm3) na prawo jazdy kategorii A1 lub dla osób, które od przynajmniej 3 lat mają prawo jazdy kategorii B.

Materiały prasowe BMW C evolution Źródło: Materiały prasowe , Fot: BMW

Takie osiągi są idealne do miasta – pozwalają szybko ruszyć spod świateł i później jechać dynamicznie – nie tylko na ulicach w centrum, ale też na obwodnicy czy innej drodze ekspresowej. BMW C evolution ma zasięg 160 km, co oznacza, że w wielu przypadkach podczas typowej jazdy nie będzie trzeba codziennie ładować akumulatorów. Uzupełnienie energii do 100 proc. ze zwykłego gniazdka zajmuje ok. 4,5 h.

BMW C evolution kosztuje 68 100 zł. Zatem cena jest dość spora jak na skuter – nawet tak szybki i zasilany prądem. Aktualnie model ten oferowany jest w malowaniu czarno-szarym.

Materiały prasowe BMW C evolution Źródło: Materiały prasowe , Fot: BMW

Materiały prasowe BMW C evolution Źródło: Materiały prasowe , Fot: BMW