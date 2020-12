Super Soco zapowiada nowość na 2021 r. To nowa generacja

Aktualnie Super Soco ma w swojej ofercie trzy modele motocykli i jeden skuter. Są to modele o ciekawej stylistyce, ale stworzone głównie do jazdy po mieście. W większości (skuter CVx i motocykle TS oraz TC) są to elektryczne odpowiedniki spalinowych modeli z silnikami 50 cm3, a więc motorowerów. Takie pojazdy wymagają jedynie prawa jazdy kategorii AM lub jakiejkolwiek innej. Wyjątkiem jest Super Soco TCmax, który przy mocy 6,8 KM wymaga prawa jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat lub A1.