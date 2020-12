Arch Motorcycle i Cyberpunk 2077, czyli motocykle Keanu Reevesa w polskiej grze

Gdy CD Projekt Red nawiązał współpracę z Keanu Reevesem przy Cyberpunku 2077, szybko okazało, że w polskiej firmie są też fani motocykli. Zapytano od razu aktora, czy by nie chciał, aby w grze pojawił się produkowany przez jego firmę motocykl. Tak współpraca poszła dalej.

Keanu Reeves jest chyba najbardziej zakręconym na punkcie motocykli aktorem w Hollywood. Do tego stopnia, że ze swoim znajomym Gardem Hollingerem założył firmę Arch Motorcycle. Produkuje ona wyjątkowe, ręcznie tworzone maszyny. Co tu dużo mówić – są to motocykle z najwyższej półki dla bogatych klientów. W ofercie marki Arch znajdują się trzy modele i już ten "podstawowy" (choć to słowo niezbyt tutaj pasuje) jest imponujący.

Materiały prasowe Arch Motorcycle KRGT-1 (Materiały prasowe, Fot: Arch Motorcycle)

Ofertę Arch Motorcycle otwiera model KRGT-1. Podobnie jak w przypadku pozostałych motocykli firmy Keanu Reevesa, tak też ten napędzany jest silnikiem V2 ustawionym jak w harleyach. W tym modelu jest to jednostka o pojemności 2032 cm3. Już w przypadku tego motocykla zastosowano felgi z włókna węglowego i zawieszenie Ohlins opracowane specjalnie dla KRGT-1. Ramę pomocniczą i wahacz wykonano z wysokiej jakości aluminium, a każdy klient może dostosować ergonomię pod siebie – zmieniając położenie kierownicy czy otrzymując specjalnie zaprojektowane dla niego siedzisko. Nic zatem dziwnego, że nawet ten najtańszy model w ofercie Arch Motorcycle kosztuje w USA równowartość blisko 300 tys. zł.

Materiały prasowe Arch Motorcycle 1s (Materiały prasowe, Fot: Arch Motorcycle)

Półkę wyżej znajduje się Arch 1s. Motocykl ten różni się wyglądem od KRGT-1, ale ma wiele wspólnych cech – ten sam silnik, stalowo-aluminiową ramę, felgi z włókna węglowego itd. Tym, co go wyróżnia, jest styl i nieduże owiewki z włókna węglowego, które poprawiają aerodynamikę tego motocykla. Oczywiście imponuje też dbałością o szczegóły i jakością wykonania. Nic dziwnego, gdyż każdy egzemplarz powstający w Los Angeles potrzebuje do 90 dni na ukończenie.

Perłą w koronie Arch Motorcycle jest model Method 143. Pokazuje on, jak wygląda motocykl, gdy na niczym się nie oszczędza, gdy używa się tylko najlepszych i najdroższych rozwiązań, gdy cena nie ma znaczenia. To motocyklowy odpowiednik aut Bugatti czy Keonigsegga, w których wszystko ma być najlepsze. Nazwa modelu wiąże się z tym, że odpowiadający za napęd silnik V2 ma 143 cale sześcienne pojemności, czyli 2343 cm3.

Materiały prasowe Arch Motorcycle Method 143 (Materiały prasowe, Fot: Arch Motorcycle)

Arch Method 143 jest też pierwszym amerykańskim motocyklem drogowym z ramą wykonaną z włókna węglowego. Z tego samego materiału wykonane są zaprojektowane dla tego modelu felgi, a nadwozie łączy włókno węglowe (znajdujące się np. na zawieszeniu czy pod siedzeniem) z aluminium. Samo wykonanie wyjątkowego zbiornika paliwa to 30-godzinny proces. Charakterystyczny wydech jest natomiast inspirowany motocyklami startującymi w MotoGP. Arch Method 143 limitowany jest do 23 sztuk i każda z nich jest personalizowana pod szczególne oczekiwania klienta.

To właśnie ten wyjątkowy motocykl przeniesiono do gry Cyberpunk 2077. Choć wersja wirtualna nieco różni się od tej rzeczywistej, to zmiany są kosmetyczne. Jeżdżąc motocyklem po Night City, od razu widać, że jest to Arch Method 143. Ma on nawet logo firmy Keanu Reevesa. Zadbano o takie szczegóły, jak realistyczny dźwięk silnika, a do nagrań wykonanych w Kalifornii wykorzystano model KRGT-1 ze zmodyfikowanym wydechem.

Materiały prasowe Arch Motorcycle Method 143 (Materiały prasowe, Fot: Arch Motorcycle)

Jak widać współpraca Keanu Reevesa z CD Project Red przyniosła dodatkowy efekt. Do tej pory niewielu miało możliwość przejechania się motocyklem z firmy słynnego aktora, teraz w wersji wirtualnej będzie to mógł zrobić każdy grający w Cyberpunk 2077. Jeśli tak mają wyglądać motocykle przyszłości, to jest na co czekać.