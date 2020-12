CFMoto pokazało elektryczny skuter Zeeho Cyber. Pierwszy model nowej marki

CFMoto ogłosiło powstanie nowej marki elektrycznych jednośladów, która nazywa się Zeeho. Od razu pokazano też pierwszy model. Jest to wyglądający bardzo nowocześnie skuter, który ma oferować bardzo dobre osiągi. Takie kompleksowe i od razu ambitne podejście do tematu związane jest z tym, że Chińczycy chcą, aby Zeeho było marką globalną .

Zeeho Cyber prezentuje się bardzo ciekawie i wręcz futurystycznie, ale CFMoto twierdzi, że jest to już model bliski produkcji, do której ma trafić już w pierwszej połowie 2021 r. Nie oznacza to jednak, że wtedy trafi na wszystkie rynki na świecie. Można się spodziewać, że na początek ten elektryczny skuter będzie oferowany w Chinach i dopiero w 2022 r. trafi m.in. do Europy.