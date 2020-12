Elektryczne Kymco RevoNEX będzie produkowane we Włoszech. Pierwszy taki model marki

Kymco poinformowało, że ich elektryczny motocykl RevoNEX trafi do sprzedaży w 2021 r. Będzie on też pierwszym modelem tej marki, który będzie produkowany poza Tajwanem. Ma to bardziej zachęcić klientów na Starym Kontynencie.

Ke Shengfeng, prezes Gwangyang Group, do której należy Kymco, poinformował, że elektryczny motocykl RevoNEX będzie pierwszym modelem produkowanym pod znakiem "made in Italy" od Kymco. To duża zmiana dla tajwańskiej firmy, która nigdy nie wytwarzała żadnego modelu za granicą.

Przyczyny tej decyzji wyjaśnił Allen Ko, prezes Kymco. Produkcja tego modelu we Włoszech związana jest przede wszystkim z tym, że Europa ma być głównym rynkiem dla RevoNEX. Tajwańska firma chce więc ograniczyć koszty transportu dzięki temu, że motocykl będzie wytwarzany tam, gdzie będzie głównie sprzedawany. Drugim aspektem jest przewożenie dużych akumulatorów wewnątrz Unii Europejskiej, co jest dużo prostsze ze względu na kwestie bezpieczeństwa importu tych elementów spoza UE.

Materiały prasowe Kymco RevoNEX (Materiały prasowe, Fot: Kymco)

Kymco po raz kolejny w ostatnim czasie pokazuje, że chce na swoich zasadach podbijać rynek. Dopiero co zadebiutowały skutery, z których każdy ma coś, co go wyróżnia na tle konkurencji. Tak samo ma być z RevoNEX. Jako motocykl elektryczny będzie oferował bardzo dobrze osiągi – do 100 km/h ma rozpędzać się w 3,9 s i osiągać maksymalnie 204 km/h (na co będzie potrzebował tylko 11,8 s).

Co ciekawe, w odróżnieniu od wielu podobnych konstrukcji, Kymco RevoNEX będzie miał 6-biegową skrzynię, ale będzie to przekładnia automatyczna. W przypadku tego modelu nie tylko oznacza on wejście Kymco na rynek elektrycznych motocykli, ale w ogóle większych i szybszych jednośladów.