Nowy Kymco DT X360 to duży skuter, który poradzi sobie poza asfaltem

Kymco DT X360 to maksiskuter o długości 2165 mm, szerokości 780 mm i wysokości 1290 mm. Pod znajdującym się na wysokości 800 mm siedziskiem posiada on spory bagażnik, który bez problemu zmieści dwa kaski. Skuter ten waży 194 kg, a za jego napęd odpowiada silnik o pojemności 320,6 cm3, który generuje maksymalną moc 28,8 KM przy 7250 obr./min i maksymalny moment obrotowy równy 30 Nm przy 5750 obr./min.

Jak widać, Kymco DT X360 to przede wszystkim typowy duży skuter. Wszystkie najważniejsze cechy tego segmentu się zgadzają. Jednak tajwańska firma postanowiła stworzyć coś bardziej nietypowego i charakter tego skutera można poznać już po wyglądzie. Choć mamy tu do czynienia z kształtem i proporcjami typowymi dla skuterów tej wielkości, to zadbano o detale nawiązujące do motocykli typu dual sport. Wystarczy spojrzeć na przedni błotnik, który co prawda jest krótszy i szerszy niż w motocyklach, ale posiada kształt znany z maszyn wyprawowych.