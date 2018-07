Stuttgart też zakaże diesli. Niemcy będą się ich pozbywać, część aut trafi do Polski

Kolejne po Hamburgu niemieckie miasto, a przy okazji matecznik Porsche i Mercedesa, zamierza wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się samochodami z silnikami wysokoprężnymi. W Stuttgarcie zakaz ma obowiązywać od początku 2019 r., co oznacza, że Niemcy będą pozbywać się starszych diesli. To zła wiadomość dla Polski.

Niemcy przodem

Tymczasem Polacy sprowadzają coraz więcej samochodów i są one coraz starsze. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w pierwszym półroczu 2018 r. sprowadzono z zagranicy 460,1 tys. samochodów osobowych. To o 7,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. Co jednak bardziej niepokojące, Polacy stawiają na coraz starsze auta. Aż 55 proc. przywiezionych w 2018 r. do Polski samochodów liczy sobie więcej niż 10 lat, a 35 proc. ma od 4 do 10 lat. W 2017 r. było to odpowiednio 53 proc. i 37 proc. Oznacza to, że w grupie najbardziej popularnych pod względem wieku aut sprowadzanych przez Polaków mieszczą się samochody spełniające normę Euro 4, których będą chcieli pozbyć się Niemcy.