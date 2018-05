Hamburg przygotowuje się do zakazu diesli. Znaki już są na ulicach

Hamburg będzie pierwszym niemieckim miastem, którego władze ograniczą możliwość poruszania się samochodami z silnikami Diesla. Znaczy o tym około stu nowych znaków z zakazami wjazdu dla aut, jakie pojawiły się na ulicach Hamburga. To może oznaczać lawinę zakazów w Niemczech i tańszych aut w Polsce.

Lutowy wyrok niemieckiego sądu federalnego, mówiący, że władze tamtejszych miast mogą wprowadzać obostrzenia w poruszanie się dieslami bez oglądania się na ogólnokrajowe przepisy, został potwierdzony w piątek przez najwyższy sąd administracyjny w Lipsku. Co więcej, włodarze miast nie muszą decydować się na przepisy przejściowe , które ułatwiłyby mieszkańcom przystosowanie się do nowych wymogów.

Wprowadzenie zakazu w Hamburgu będzie miało ogromne reperkusje. W kolejce do stosowania takich obostrzeń stoi już Monachium, Sttutgart czy Dusseldorf. Popularyzacja tego rozwiązania spowoduje spadek zainteresowania dieslami. Spośród około 15 mln samochodów z silnikiem Diesla w Niemczech tylko 2,7 mln spełnia normę Euro 6. Jeśli miasta u naszych zachodnich sąsiadów podniosą poprzeczkę do tego poziomu, spowoduje to chęć pozbycia się przez Niemców milionów używanych samochodów. Te zapewne trafią między innymi do Polski i - ze względu na przewidywaną atrakcyjną cenę - będą rozchwytywane.