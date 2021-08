Spore zmiany. KTM oficjalnie zapowiedział nową generację sportowego RC 390

Co prawda wcześniej widzieliśmy malowanie niebiesko-pomarańczowe, a tu jest biało-pomarańczowe, ale niewykluczone, że po prostu nowy KTM RC 390 będzie miał dwie wersje kolorystyczne. Wiadomo natomiast, że model mocno zmieni swój wygląd, ale też konstrukcję. Jako, że jest to bliźniaczy motocykl do 390 Duke'a, to wzorem nowego małego nakeda otrzyma zmienioną kratownicową ramę (i ramę pomocniczą).