Rewolucja w motocyklach elektrycznych. Cztery firmy rozwiążą problem zasięgu

Honda, KTM, Piaggio i Yamaha stworzyły konsorcjum na rzecz wymiennych akumulatorów do motocykli oraz lekkich pojazdów elektrycznych. Wspólny standard znacząco usprawniłby korzystanie z takiego rozwiązania. Jak tłumaczą twórcy konsorcjum, znormalizowany system wymiany akumulatorów przyczyniłby się do popularyzacji lekkich pojazdów elektrycznych (jak motocykle czy skutery). Wspólny standard ułatwiłby dostęp do tego rozwiązania i można by było zbudować całą sieć punktów wymiany akumulatorów.