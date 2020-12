Debiut nowego Piaggio Beverly. Ma mocniejsze silniki i nowoczesne rozwiązania

Stylistycznie nowe Piaggio Beverly to ewolucja poprzedniej odsłony tego skutera. Choć niemal każdy panel nadwozia został zmieniony, to model ten zachował swoje charakterystyczne cechy jak umieszczone wysoko na kierownicy centralne światło i dwa zakrzywione klosze poniżej. Bryła Piaggio Beverly jest taka jak do tej pory, ale mocniejsze przetłoczenia na bokach uczyniły jego wygląd bardziej agresywnym.