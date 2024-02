R 18 One Eight "C" to bardzo amerykańskie BMW

Już trudno zliczyć customy na bazie BMW R 18, co pokazuje, że plan Niemców się powiódł. Jego celem było nie tylko stworzenie konkurenta dla maszyn Harleya-Davidsona oraz Indiana, ale też motocykla, który będzie chętnie modyfikowany. Najnowszym przykładem jest R 18 One Eight "C", który powstał na bazie odmiany Transcontinental.