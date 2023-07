Prototyp BMW M 1000 XR zapowiada najbardziej sportowego turystyka

Póki co BMW M 1000 XR to tylko koncept, ale w drugiej połowie 2023 r. mamy usłyszeć więcej o tym modelu. Miejmy nadzieję, że o jego produkcyjnej wersji. Zapewne nie będzie ona tania - patrząc na ceny pozostałych jednośladów ze znaczkiem M, na pewno zdecydowanie przekroczy 100 tys. zł. Jednak będzie to maszyna, która nie idzie na kompromisy i oddaje w ręce kierowcy wszystko co najlepsze.