Powstaje Yamaha XSR250. Czy doczekamy się też wersji 125?

W Polsce oferowany są dwa modele z tej serii – Yamaha XSR700 i Yamaha XSR900 , czyli odpowiednio MT-07 i MT-09 w zmienionych ciuchach. Kryją one podzespoły popularnych nakedów, ale stylistycznie prezentują dokładne przeciwieństwo ich nowoczesnego i agresywnego wyglądu. W Azji oferowany jest jeszcze jeden model z tej linii – Yamaha XSR155, czyli retro wersja modelu MT-15 z silnikiem o pojemności 155 i mocy 18,5 KM. Wygląda na to, że linia XSR wzbogaci się o nowego członka , ale przepis na niego będzie nieco inny.

W Indiach przyłapano prototyp Yamahy XSR250 i widać, że motocykl ten będzie bazował na sprzedawanym w tamtym kraju modelu FZ 25 . Oznacza to jednocylindrowy silnik o mocy 20,8 KM osiąganych przy 8000 obr./min i o momencie obrotowym 20,1 Nm przy 6000 obr./min. Jak widać, jest to model typowo na rynek indyjski – tańszy i prostszy, ale przy tym o niezbyt imponujących osiągach.

Stylistycznie Yamaha XSR250 będzie wyglądała podobnie do pozostałych modeli z tej linii. To oznacza okrągły przedni reflektor, a także bak i siedzisko w klasycznym stylu. Bez wątpienia będzie to ciekawa konkurencja na indyjskim rynku dla nowej Hondy CB350RS, która ma zbliżony wygląd nawiązujący do scramblerów.