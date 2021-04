Nowe MV Agusta Turismo Veloce jest wygodniejsze, oszczędniejsze i bardziej nowoczesne

MV Agusta dopiero co pokazała odświeżony model Superveloce. Wiele nowości związanych z napędem i elektroniką trafiło też od razu do turystycznego modelu Turismo Veloce. Oba te motocykle mają ten sam 3-cylindrowy silnik o pojemności 800 cm3, który dostosowano do normy Euro 5 (choć w modelu turystycznym ma on inną charakterystykę i moc 110 KM). Zastosowano m.in. nowe zawory, a dzięki zmodyfikowanemu kolektorowi wydechowego zwiększono moment obrotowy. Zmieniono zestopniowanie skrzyni biegów, dzięki czemu silnik teraz pracuje na niższych obrotach. Stworzono też drugą wersję Smart Clutch System (SCS), czyli quickshiftera. W efekcie oprócz sprostania wymogom ekologicznym, udało się też zmniejszyć spalanie.