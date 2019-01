Nowe fotoradary dla ITD. Ponad trzysta urządzeń

To już pewne. Inspekcja Transportu Drogowego niebawem rozpocznie szeroko zakrojoną akcję modernizacji swojego arsenału. Służba kupi ponad trzysta nowych urządzeń. Część z nich zastąpi fotoradary w już istniejących lokalizacjach.

W nowych lokalizacjach ma znaleźć się 39 zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 fotoradarów stacjonarnych, 30 urządzeń do rejestrowania wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle oraz nowość - 5 zestawów do rejestrowania przekroczenia przejazdu kolejowego przy czerwonym świetle. To również ważne lokalizacje, bo wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych są często tragiczne. W 2017 w Polsce doszło do 57 takich wypadków. Zginęło w nich 25 osób.