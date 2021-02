Nowa generacja elektrycznych Super Soco. Wszystkimi można jeździć na kategorię B

Super Soco również w Polsce należy do liderów rynku elektrycznych jednośladów i ma zamiar się umacniać na tej pozycji. Firma Vmoto Soco zaprezentowała właśnie trzy nowe modele i zapowiedziała kolejny, najbardziej wyjątkowy.

Super Soco oferuje motocykle i skutery będące elektrycznymi odpowiednikami spalinowych 50 cm3 i 125 cm3. Marka ta ma ambicje stać się światowym liderem tego rynku i właśnie zaprezentowała nowe wersje trzech swoich modeli. Na razie chiński producent stawia głównie na Europę i to właśnie do wymagań klientów z naszego kontynentu dostosowane są te jednoślady. O tym, jak poważnie i ambitnie traktuje swój cel firma Vmoto Soco, mówi nawiązanie współpracy z Jorge Lorenzo, który pojawił się podczas prezentacji nowych modeli.

Pierwszą nowością jest Super Soco TS Street Hunter. Jest to motocykl stylizowany na sportowego streetfightera. Oznacza to, że jest elektrycznym odpowiednikiem nakedów i łączy sportowy styl z ergonomią potrzebną podczas jazdy po mieście. Nowy TS ma między innymi szerszą kierownicę, ale też agresywną nowoczesną stylistykę. Moc silnika w modelu TS Street Hunter to 2,5 kW, czyli 3,4 KM. Dobre osiągi zapewnia duży moment obrotowy elektrycznej jednostki napędowej i w efekcie motocykl ten rozpędza się do 75 km/h. Jego zasięg to 200 km.

Materiały prasowe Super Soco TC Wanderer Źródło: Materiały prasowe , Fot: Vmoto Soco

Również model TC doczekał się nowej generacji i nazwy. Super Soco TC Wanderer to model o wyglądzie retro i stylu scramblera. Ma okrągłe światło, klasyczny okrągły prędkościomierz z małym wyświetlaczem, siedzisko w starym stylu i opony, które mają nieco lepiej sprawdzić się poza asfaltem (choć nie jest ogumienie terenowe). Jak podkreślano podczas premiery, TC Wanderer został stworzony z myślą o tym, aby można nim uprawiać lekki offroad. Motocykl ten wyposażono w aluminiową osłonę chroniącą jego organy wewnętrzne podczas jazdy poza asfaltem. Ciekawostką jest, że prąd magazynowany jest w dwóch połączonych równolegle akumulatorach.

Poprawiony został też najtańszy model marki, czyli mały skuter, który teraz nazywa się Super Soco CUmini. W jego przypadku największą zmianą był wygląd i większe przednie światło LED mające lepiej oświetlać drogę. Za napęd nadal odpowiada silnik o mocy 600 W, czyli ok. 0,8 KM, który pozwala na rozpędzenie tego skutera do 45 km/h. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi 60-70 km. Najbardziej pomysłowym rozwiązaniem jest (tak jak już w starszym CU) możliwość wyjęcia baterii i naładowania jej w domu ze zwykłego gniazdka w ciągu 7h. Można zatem traktować Super Soco CUmini jak telefon, który podłącza się do ładowarki na noc. Choć najsłabszy i najtańszy, to skuter ten ma monochromatyczny wyświetlacz zamiast zwykłych analogowych zegarów i dostęp bezkluczykowy.

Materiały prasowe Super Soco CUmini Źródło: Materiały prasowe , Fot: Vmoto Soco

O tych trzech modelach wiedzieliśmy już przed premierą, a do tego są następcami już sprzedawanych jednośladów. Jednak podczas ich prezentacji Vmoto Soco poinformowało o jeszcze jednym modelu, który zadebiutuje w 2021 r. Nie pokazano go i nie podano jego nazwy, ale ma to być pierwszy w ofercie Super Soco maksiskuter. Będzie to sporej wielkości praktyczny jednoślad z silnikiem o mocy 7 kW, czyli 9,5 KM. Dzięki czemu będzie to odpowiednik spalinowej "125-tki" na prawo jazdy kategorii B. Jego prędkość maksymalna prędkość ma wynosić 130 km/h, a zasięg 150 km.

W Polsce trzy zaprezentowane właśnie modele (TS Street Hunter, TC Wanderer i CUmini) pojawią się w sprzedaży w 2022 r. Wcześniej, już wiosną 2021 r., do sprzedaży trafi średniej wielkości skuter Super Soco CPx o mocy 4 kW (5,4 KM).