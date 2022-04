Najpopularniejsza marka w Polsce. Honda sprzedała 30 000 motocykli i skuterów

Honda to najpopularniejsza w Polsce marka zarówno na rynku nowych, jak i używanych motocykli sprowadzanych z zagranicy. Tych pierwszych w 2021 r. sprzedano w naszym kraju 3655 egzemplarzy, co przybliżyło japońską markę do jubileuszu, który właśnie miał miejsce – 30 tys. sprzedanych motocykli w Polsce.