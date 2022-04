Honda podkręca atmosferę wokół Horneta, ale nie zdradza zbyt wiele

Zgodnie z doniesieniami ma on mieć pojemność 750 cm3, a jeśli chodzi o moc i osiągi powinien plasować się pomiędzy CB650R a CB1000R, co może oznaczać nieco większa moc niż w oryginalnym Hornecie, który miał 102 KM. Co więcej, silnik ten mógłby trafić do nowej Hondy Transapl, o której powrocie też się plotkuje od pewnego czasu.