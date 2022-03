Honda pokazała model Hawk 11. To naked z retro owiewką

W przypadku nowego nakeda Hondy nazwa nawiązuje do modeli Hawk z lat 70. i 80., ale stylistycznie już nie czerpie z nich tak dużych inspiracji. Przede wszystkim nie jest to naked pozbawiony jakichkolwiek owiewek. Hawk 11 ma sporą osłonę na wysokości okrągłego przedniego reflektora, która nawiązuje do klasycznym motocykli sportowych (trochę przypominająca tę z jeszcze mocniej zabudowanej MV Agusty Superveloce). Ciekawym akcentem są też lusterka umieszczone poniżej kierownicy.