Miejskie BMW mają być tylko elektryczne. Niemcy zapowiadają rewolucję

BMW chce, aby od 2030 r. wszystkie modele z kategorii, którą nazywa "miejska mobilność", były elektryczne. W praktyce oznacza to skutery i plan ten wygląda na jak najbardziej realny. BMW nie ma w tym segmencie rozbudowanej oferty, a już aktualnie oprócz bliźniaczych modeli C 400 GT i C 400 X Niemcy oferują elektryczny skuter CE 04.