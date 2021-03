BMW pokazało nowe wersje swoich skuterów. C 400 GT i C 400 X po zmianach

BMW ma w swojej ofercie dwa duże skutery, a raczej dwie wersje tej samej maszyny różniące się wyglądem. C 400 GT bardziej typową dla takich jednośladów stylistykę, natomiast C 400 X został zaprojektowany, aby nawiązywać kształtem przedniego światła i błotnika do motocykli turystycznych typu adventure, czyli w przypadku BMW modeli GS. Pod spodem to jednak te same skutery.