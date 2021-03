Wygląda jak skuter, jeździ jak motocykl. Oto Yamaha Y16ZR

Sportowy motocykl czy skuter na codzienne dojazdy do pracy? Jeśli szukasz czegoś, co idealnie połączy te dwa światy, nowa propozycja Yamahy powinna przypaść ci do gustu. Jest tylko jeden problem - raczej nie będzie dostępna w Europie.

Yamaha Y16ZR Źródło: Materiały prasowe