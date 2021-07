KTM zapowiada RC 890 R. To będzie limitowana maszyna na tor

KTM ma pewnego rodzaju rozdwojenie jaźni. Z jednej strony jest to marka, która obecna jest w MotoGP, ma hasło reklamowe "ready to race", promuje się przez sporty motocyklowe i w swojej ofercie ma nakeda 1290 Super Duke R o mocy 180 KM, którego sama nazywa "bestią". Z drugiej KTM ma tylko jeden model sportowy i jest to RC 390 rodem z Indii, który oferuje 44 KM, a przedstawiciele marki tłumaczą, że ich zdaniem na publicznych drogach nie potrzeba superszybkich sportowych motocykli (ale 1290 Super Duke R jest już w porządku) – nawet tych ze średniej półki.