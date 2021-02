Przyłapano prototyp motocykla KTM RC 890. Niestety, tylko na tor wyścigowy

KTM już od kilku lat w swojej ofercie motocykli sportowych ma tylko mały model RC 390. Austriacka marka, choć mocno zaangażowana w wyścigi, nie oferuje drogowych maszyn z rozbudowanymi owiewkami. Czy za sprawą modelu RC 890 ma szansę się to zmienić?

KTM RC 390 to na razie jedyny sportowy model w ofercie marki.

W internecie pojawiło się zdjęcie, które najprawdopodobniej przedstawia prototyp motocykla KTM RC 890. Od razu wywołało to falę domysłów i nadziei fanów marki na rozszerzenie gamy modeli sportowych. Jeszcze do połowy poprzedniej dekady KTM miał w swojej ofercie ciekawie wyglądający motocykl sportowy z najwyżej półki, czyli napędzany silnikiem o pojemności 1195 cm3 i mocy 175 KM model RC8. Jednak szef KTM-a, Stefan Perier zakończył produkcję tego motocykla twierdząc, że takie szybkie sportowe maszyny to za dużo na publiczne drogi.

Deklaracja ta brzmi zaskakująco, gdy popatrzy się na ofertę austriackiej marki. KTM 1290 Super Duke R to motocykl o mocy 180 KM, który co prawda nie ma owiewek, ale na pewno nie należy do powolnych maszyn. Natomiast w przypadku sportowo wyglądających motocykli jest jedynie RC 390 o mocy 44 KM. W ofercie marki brakuje nawet sportowca ze średniej półki. Takiego, jakim mógłby być właśnie KTM RC 890 o mocy 115 KM.

Niestety, zdjęcie szpiegowskie pokazuje prototyp typowo wyścigowy. Nie ma on świateł, a wlew paliwa znajduje się z tyłu siedziska. Oczywiście nie oznacza to, że na tej bazie nie może powstać model drogowy, a KTM nie przygotowuje na raz motocykla wyczynowego i do normalnej sprzedaży. Jednak na razie nie należy za mocno rozbudzać w sobie nadziei. Z drugiej strony ubranie Duke’ów w owiewki i inne zestrojenie zawieszenia oraz ewentualnie silnika nie wydaje się karkołomnym zadaniem.

Jedno jest pewne. To nietypowa sytuacja, że marka startująca w najwyższej serii MotoGP nie ma w swojej ofercie mocnych motocykli sportowych. Osoby, które by chciały jeździć drogowym odpowiednikiem modelu KTM R16, co najwyżej muszą zadowolić się mocnym nakedem. Faktycznie KTM nie ma tak wyrobionej marki w klasie motocykli sportowych jak marki Japońskie czy Ducati, ale biorąc udział w kilku seriach wyścigowych na pewno austriacki producent kojarzy się też z torowym sportem.