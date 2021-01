KTM 1290 Super Duke RR coraz bliżej. Znamy już sporo szczegółów

Najszybsze i najmocniejsze motocykle różnych producentów często mają też jeszcze lepsze wersje, które mają drogie dodatki poprawiające styl i osiągi tych maszyn. Są to modele dla tych, którzy chcą mieć wszystko co najlepsze niezależnie od ceny. Teraz tak samo ma być z KTM -em 1290 Super Duke R, który będzie też oferowany w odmianie RR .

Pierwszym źródłem informacji o modelu KTM 1290 Super Duke RR są wyniki wykonanych w Niemczech pomiarów emisji spalin niezbędne do dopuszczenia motocykla do sprzedaży. Z jednej strony z danych wynika, że parametry silnika o pojemności 1301 cm3 się nie zmienią i nadal będzie on generował 180 KM. Jednak wyniki pomiarów są nieco inne niż w wersji standardowej. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, który zdradzają europejskie dokumenty homologacyjne.