KTM 450 Rally Factory Replica to okazja, aby kupić motocykl rajdowy

KTM to producent motocykli, który na niemal dwie dekady zdominował Rajd Dakar. Zawodnicy startujący na maszynach austriackiej marki wygrali wszystkie edycje tej słynnej imprezy od 2001 do 2019 r. Choć ostatnie dwa lata należały do Hondy, to KTM-y cały czas są w czołówce. Teraz na bazie najnowszego rajdowego motocykla powstał KTM 450 Rally Factory Replica – model, który jest bardzo zbliżony do maszyny startującej w Dakarze, ale możliwy do kupienia przez każdego.