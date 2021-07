KTM RC 8C wyprzedał się w niecałe 5 minut. To było do przewidzenia

Teraz dowiedzieliśmy, że wszystkie zostały wyprzedane w niecałe 5 minut. Zatem nie brakowało chętnych na ten opływowo obudowany motocykl z aerodynamicznymi lotkami. Choć maszynę tę napędza znany z nakeda rzędowy dwucylindrowy silnik o pojemności 889 cm3, to tu rozwija on nieco większą moc – 128 KM. Jest to zasługa m.in. torowego wydechu firmy Akrapovic. Do tego KTM RC 8C ma inspirowane wyścigowym zawieszenie WP Apex Pro, slicki Pirelli i wyścigowe hamulce Brembo.