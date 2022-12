KTM RC 8C powrócił. Tym razem wyprzedał się w 2:38 min

KTM RC 8C napędzany jest dwucylindrowym silnikiem o pojemności 889 cm3 znanym z modelu 890 Duke. Jednak tutaj został on inaczej zestrojony i uzupełniony wyścigowym wydechem Akrapoviča. W efekcie jego maksymalna moc to 135 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 98 Nm. Silnik kręci się do 12 000 obr./min. Jest to maszyny torowa, więc nie ma świateł czy lusterek, za to dostała rozbudowany pakiet aerodynamiczny i slicki Pirelli Diablo Superbike.