Japońskie media spodziewają się powrotu Hondy Hawk. Ma mieć silnik z modelu Africa Twin

Jeśli plotki opublikowane przez japońskie media są prawdziwe, to wygląda na to, że Honda chce maksymalnie wykorzystać dwucylindrowy rzędowy silnik, który znany jest z modelu CRF1100L Africa Twin. W ostatnim czasie trafił on do takich nowych maszyn jak CMX1100 Rebel i turystyczny NT1100. Teraz miałby znaleźć się też w nakedzie, który przywróciłby do życia nazwę Hawk. Wszystko wskazuje, że jest to oczekiwany już retro następca modelu CB1100.