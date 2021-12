Honda szykuje retromotocykl z silnikiem 1100 z modelu Africa Twin

Rama widoczna na szkicu patentowym wygląda jak zmodyfikowana konstrukcja Hondy Rebel 1100. Siedzenie zostanie umieszczone wyżej, co zmieni pozycję zajmowaną na motocyklu. Nowy model będzie więc nakedem, ale o klasycznym wyglądzie z płaską kanapą. Choć nazwa tego modelu nie została potwierdzona, to wszystko wskazuje na to, że będzie to następca modelu CB1100 (niektóre japońskie media sugerują nazwę GB1100).