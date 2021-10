Indian prezentuje swój pierwszy motocykl elektryczny. To dziecięcy eFTR Mini

Indian pojawia się zatem na zupełnie nie znanym sobie terenie. Jednak marka ma poważne argumenty. Przede wszystkim jest rozpoznawalna. Do tego może trafić do klientów, którzy mają motocykle Indiana i mają też dzieci. Choć jednoślady tej firmy kojarzą się głównie z cruiserami i innymi amerykańskimi klasykami, to eFTR Mini czerpie inspirację wyglądu z modelu FTR750, czyli wyczynowej maszyny do flat tracku, w którym odnosi sukcesy.