Francuski dealer Indiana przygotował dwa świetne customy. Sztuka na dwóch kołach

Indian Motorcycle Metz "Hundred" to maszyna inspirowana amerykańskimi wyścigami na 1/4 mili. Pomarańczowy motocykl wygląda jak jednoślad, którego miejsce jest na torze. Już jego niska kierownica inspirowana jest światem wyścigów, do tego zmieniono pozycję siedzącą na taką, jaką stosuje się w wyczynowych maszynach do sprintu na prostej.