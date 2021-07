Indian współpracuje ze znanym projektantem. Specjalne motocykle będzie można kupić w Paryżu

Motocykl, który wzięto na warsztat, to Indian Scout Bobber Sixty. Nazwa serii Neon wiąże się z kolorowymi malowaniami, jakie oferowane są w jej ramach. Inspirowane one są światem wyścigów (głównie Nascar). To właśnie wokół wzorów na baku i błotnikach kręci się cały projekt. Uzupełnia je pasujące do każdej z wersji kolorowe przeszycie na siedzisku i skórzanych paskach przy przednim reflektorze.