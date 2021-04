Ile kosztuje sprowadzenie motocykla z zagranicy i jakie jednoślady kupujemy?

Polski świat motocyklowy w dużej części stoi używanymi maszynami sprowadzanymi z zagranicy. Ile przeciętnie kosztuje przywiezienie jednośladu do Polski? Z jakich krajów najczęściej kupujemy motocykle? Jakie marki wybieramy najczęściej? Zobaczcie odpowiedzi na te pytania.

W 2020 r. zarejestrowano w Polsce 69 476 sprowadzonych jednośladów, co oznacza spadek o 7,8 proc. w stosunku do wcześniejszego roku. Nowych, kupionych w Polsce motocykli i motorowerów w 2020 r. było 40 155 sztuk, ale warto zwrócić uwagę, że w tej grupie ok. 3/4 stanowią pojazdy z silnikami do 125 cm3 (czyli tzw. "50-tki" i "125-tki"). Natomiast w przypadku jednośladów sprowadzonych z zagranicy sytuacja wygląda niemal odwrotnie. Jest to zatem główne źródło mocniejszych motocykli na polskich drogach.

Ile kosztuje sprowadzenie motocykla do Polski?

W cenie sprowadzonej używanej maszyny trzeba między innymi uwzględnić koszt przywiezienia jej do Polski. Ile on wynosi? Na to pytanie odpowiada raport firmy Clicktrans, która oferuje między innymi usługi transportu jednośladów. Podsumowała ona zlecenia zrealizowane w 2020 r. i średnia kwota, jaką wydali jej klienci na przywiezienie motocykla z zagranicy, wyniosła 686 zł, co oznacza spadek o 2,5 proc. w stosunku do 2019 r. (wtedy średnia wyniosła 704 zł). Skąd zmiana w tym kierunku? Odpowiadają na to kolejne statystyki pokazane w raporcie.

Skąd najczęściej sprowadzaliśmy motocykle?

Wystarczy spojrzeć na to, skąd najczęściej przywoziliśmy motocykle. Zdecydowanym numerem jeden były Niemcy, które w 2020 r. były źródłem 42,4 proc. jednośladów (w 2019 r. było to 37,2 proc.). Co ciekawe, było to mocne odbicie po spadku tego kierunku rok wcześniej. Za to pogłębił się tren spadkowy dla zajmującej drugie miejsce Wielkiej Brytanii, skąd przywieziono 22,8 proc. motocykli (w 2019 r. 27,5 proc.). Na kolejnych miejscach w 2020 r. uplasowały się kolejno: Francja (6,7 proc.), Holandia (6,3 proc.) i Włochy (5,1 proc.). Jak widać sprowadzamy jednoślady z mniejszej odległości, a to oznacza też niższy przeciętny koszt transportu. Wystarczy porównać koszt przywiezienia motocykla z Niemiec (średnio 553 zł) z taką samą operacją z Włoch (1004 zł).

Choć w 75 proc. przypadków transport motocykla wiązał się z przywiezieniem go z zagranicy, to co czwarty motocykl transportowany przez Clicktrans podróżował po Polsce. Przeciętnie koszt takiego transportu w 2020 r. wyniósł 332 zł – o 4 zł więcej niż rok wcześniej.

Motocykle jakich marek sprowadzaliśmy najczęściej?

W tym zestawieniu od lat króluje Honda. Jednoślady tej firmy stanowiły 21,4 proc. przywiezionych pojazdów. Na drugim miejscu znalazła się Yamaha (18,3 proc.), a podium zamknęło Suzuki (12,9 proc.). Kolejne najpopularniejsze marki to: Kawasaki (8,4 proc.), BMW (6,1 proc.) i KTM (5,5 proc.).

Raport pokazuje też, jakiego rodzaju motocykle sprowadzamy najczęściej. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajęły "ścigacze" (40,5 proc.), choć z powodu podziału tylko na cztery kategorie najprawdopodobniej w tej grupie znalazły się nie tylko motocykle sportowe, ale też np. nakedy itp. Drugą najpopularniejszą klasą były crossy, enduro i supermoto – 33,8 proc. Zestawienie firmy Clicktrans uzupełniają choppery (18,2 proc.) i motocykle turystyczne (7,5 proc.).