Honda H'Ness CB350 coraz bliżej Europy. Jako GB350 będzie sprzedawana w Japonii

Honda zdecydowała, że produkowany w Indiach CB350 będzie sprzedawany w Japonii pod nazwą GB350, która nawiązuje do również klasycznie wyglądającego modelu GB500 z lat 1989-1990. Oznacza to, że Honda H'Ness CB350 (na razie nie ma informacji, czy za nią podąży CB350RS) trafiła na kolejny rynek poza indyjskim. To może być sygnał, że Japończycy chcą z tego motocykla zrobić bardziej globalny model i trafi on też do Europy.