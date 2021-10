Honda Africa Twin może brzmieć lepiej. Pomaga w tym Akrapovic

Taki wzrost mocy i spadek masy jednak od razu sugeruje coś więcej. Jest to wydech wyścigowy, a zatem po jego zamontowaniu motocykl nie spełnia norm emisji spalin. To oznacza, że zgodnie z prawem nie można z niego korzystać na drogach publicznych. Jest to więc opcja dla tych, dla których Honda Africa Twin jest modelem do szybkiego pokonywania offroadowych tras.