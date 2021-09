Elektryczne BMW na kategorię B. Concept CE 02 wygląda jak nic innego na rynku

Do tego ma kompaktowe rozmiary i waży tylko około 120 kg, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z elektrycznym motocyklem, który ma na pokładzie akumulatory. Mają one zapewnić zasięg 90 km, a silnik elektryczny to gwarant dobrego przyspieszenia spod świateł. Prędkość maksymalna BMW Concept CE 02 to 90 km/h.